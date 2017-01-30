Генетики раскрыли тайну терракотовых фигур

Сегодня, 05:15

Основной считалась теория о том, что они использовались в ритуальных целях, но это оказалось не так

Фото: The University of Manchester / Manchester Museum
Фото: The University of Manchester / Manchester Museum

Ученые из Университета Манчестера при помощи анализа ДНК выяснили предназначение терракотовых фигур, найденных на территории современной Ганы, сообщает Science.

Загадочные фигурки, изготавливавшиеся с VI по XIV века, представляют собой полые головы с отверстиями в ноздрях, ушах, на макушке и во рту.

Много лет ученые пытались установить их предназначение. Основной считалась теория о том, что они использовались в ритуальных целях. Некоторые предполагали, что изделия были предназначены для хранения вина.

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Генетики провели анализ и обнаружили на стенках фигурок ДНК нескольких видов трав, бананов и сосен. Травы оказались местными. Но сосны и бананы в том регионе, где были найдены фигуры, не растут.

Ученые пришли к выводу, что терракотовые изделия использовались для хранения целебных отваров. Их вполне могли применять и при проведении религиозных ритуалов. Открытие также показало, что в доколониальной Африке существовали обширные торговые связи.

Ранее сообщалось, что монгольские археологи раскрыли тайну обнаруженной на Алтае мумии женщины, обувь которой вызвала бурную дискуссию среди интернет-пользователей.
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Источник:

Российская газета

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