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Глобальное потепление не замедлилось – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7856/96_main.1483604463.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/96_tn.1483604463.jpg Наука и Технологии Специалисты усомнились в оптимистичной теории своих коллег насчет изменения климата

Глобальное потепление не замедлилось – ученые

Сегодня, 10:19

Специалисты усомнились в оптимистичной теории своих коллег насчет изменения климата

Ученые нашли ошибку в исследованиях по глобальному потеплению. Фото: Pixabay
Ученые нашли ошибку в исследованиях по глобальному потеплению. Фото: Pixabay

Опубликовано еще одно исследование, авторы которого пытаются опровергнуть теорию о замедлении глобального потепления в последние 15 лет. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет BBC.

Авторы научного труда настаивают, что последние два десятилетия недооценивалась роль темпов изменения средней температуры воды в мировом океане. После перепроверки этих данных пауза в глобальном потеплении, замеченная другими учеными с 1998 по 2014 год, исчезает, утверждают авторы работы. 

Эту теорию уже подвергали сомнению сразу несколько других групп ученых. Самым известным стал доклад американского Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA), опубликованный в прошлом году. 

В том докладе основной акцент тоже был сделан на недооценке темпов изменения температуры воды в мировом океане. Эти темпы, по мнению ученых, были занижены в два раза. Причиной случившегося NOAA назвало погрешность, появлявшуюся при замерах температуры воды с исследовательских судов. При изучении информации со специальных буев, позволяющих делать более точные измерения, картина резко меняется.

В итоге ученые пришли к выводу, что с учетом обновленных данных говорить о снижении темпов глобального потепления в начале XX века не стоит, так как на самом деле они почти не отличаются от ситуации 1950-1999 года.

Напомним, теория, согласно которой с 1998 по 2014 год темпы глобального потепления существенно снизились, впервые появилась в 2013 году. Ее автором стала Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Опубликованный группой доклад в следующие несколько лет набрал большую популярность. Теория о замедлении темпов глобального потепления по сравнению с ХХ веком стала после этого пользоваться большой поддержкой.
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