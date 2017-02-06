Google запустит сервис для определения фейковых новостей

Сегодня, 17:13

Проект запустится 27 февраля во Франции и будет активно работать во время президентских выборов в стране

У Google появится новый сервис. Фото: BGR
У Google появится новый сервис. Фото: BGR

Компания Google объявила о запуске нового масштабного проекта, который поможет проверять новости, на содержание недостоверной информации, сообщает TechCrunch.

По данным издания, проект носит название CrossCheck.

Отмечается, что целью CrossCheck является развитие инструментов по борьбе с верификацией новостей, которые появляются онлайн.

Таким образом, медиа- и IT-компании объединят свои усилия, чтобы все слухи, информационные вбросы и фейковые публикации были своевременно развенчаны и удалены из просторов интернета.

Планируется, что сервис запустится 27 февраля во Франции и будет активно работать во время президентских выборов в стране.
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