Hyperloop-гостиница доставит ваш номер в нужный город (фото)

Американский дизайнер представил проект вакуумной гостиницы, в который можно будет не только жить, но и путешествовать и перевозить грузы

Сеть вакуумных поездов Hyperloop еще не создана, но уже обрастает инфраструктурой правда, пока виртуальной. Американский дизайнер и архитектор Брэндан Зибрехт представил проект вакуумной гостиницы, в который можно будет не только жить, но и путешествовать и перевозить грузы, – передает "Популярная Механика".

Сеть должна связать 13 пунктов в разных городах США, подключенных к системе. Каждый апартамент представляет собой комфортабельный и уютный… грузовой контейнер. В таком номере можно будет посетить несколько разных городов, буквально взяв с собой свой гостиничный номер. Гостиница позволит побывать в нескольких штатах за один день, всякий раз оказываясь в центре нового города и назначая встречи неподалёку от своей гостиницы.

Каждая такая гостиничная капсула-вагон обойдется строителям в 10 миллионов долларов, а вся гостиница обойдётся в 130 миллионов. Стоимость проживания в таком номере пока не рассчитывали. Предполагается, что на реализацию технологии уйдёт от 5 до 10 лет.

Первый в мире трек для вакуумного поезда Hyperloop One построила под Лас-Вегасом компания Илона Маска Tesla. Максимальная скорость поездов в тоннелях Hyperloop будет достигать 1200 километров в час, считают специалисты компании.