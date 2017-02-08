Исследователи обнаружили двойник Стоунхэнджа в лесах Амазонки

Как сообщает Daily Express, геоглифы, открытые бразильскими учеными, возникли примерно две тысячи лет назад. При этом вес некоторых каменных глыб превышает 40 тонн.



По мнению исследователей, древнейшие рукотворные строения Амазонской низменности выполняли ритуальные функции. Ученые предполагают, что тропические леса Южной Америки хранят в себе еще много тайн.



