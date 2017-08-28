Из App Store исчезнут сотни тысяч приложений

Порядка 45 тысяч приложений не обновляли с 2012 года, еще 425 тысяч – с 2015 года

Уже в середине сентября компания Apple представит пользователям операционной системы iOS большое обновление – публичную версию iOS 11. Как пишет Quartz, это станет концом для сотен тысяч приложений в App Store.

Еще в 2013 году компания Apple представила 64-битный процессор. Это повысило производительность устройства в сравнение со старыми 32-битными процессорами. Уже через два года компания потребовала, чтобы разработчики загружали в App Store приложения и обновления только на новой архитектуре. Но при этом пользователи все также могли загружать из онлайн-магазина старые приложения, которые разработчики не обновляли. Совсем скоро этого сделать уже не удастся.

Как пишет Quartz, уже в течение следующего года App Store попросту перестанет поддерживать 32-битные приложения. Компания фактически их "убьет": они пропадут из поиска, их нельзя будет загрузить на iOS 11.

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За счет этого Apple не только даст пользователям доступ к более оптимизированным приложениям, но и почистит App Store от старых приложений, которые не обновляются годами. Как показывает статистика, порядка 45 тыс. приложений не обновляли с 2012 года, еще 425 тыс. – с 2015 года. Всех их компания удалит, если разработчики не обновят их. Это порядка 19% всех приложений в App Store. Впрочем, как утверждает статистика, около 80% всех приложений — это и так "зомби": их никто не скачивает.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Apple может показать новый iPhone 8 уже 12 сентября.