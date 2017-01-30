Каким интернет будет через 10 лет?

Сеть изменит нашу жизнь в ближайшие десять лет. Причем кардинально

Еще в начале этого тысячелетия мы не могли представить человека с тачфоном, который, общаясь по вайберу благодаря 3G-интернету, спешно завершает беседу, ссылаясь на то, что ему нужно срочно окончить оформление покупки в интернет-магазине. Сегодня такой картной никого не удивить. Но что же нас ждет через ближайшие десять лет?

Индия осваивает интернет

На сегодняшний день жители множества индийских районов не умеет читать и писать. Благосостояние таких семей измеряется не техническими новинками, а тем, есть ли у них съестные припасы на день грядущий. Тем не менее, к концу 2020 года подавляющее большинство населения этой страны освоит интернет-технологии и обзаведется смартфонами и компьютерами. А может и собственными разработками.

ОС будущего – Android

Смартфоны с операционной системой от Google основательно потеснят с рынка iОС. Предпосылки к этому специалисты наблюдают уже сегодня.

Не исключено появление новой операционной системы, которая станет неким симбиозом этих двух существующих гигантов.

В интернете все станет дешевле

Уже сегодня каталог цен ведущих интернет-магазинов помогает пользователям значительно сэкономить. В перспективе подобные сервисы полностью вытеснят доски объявлений и без таких каталогов точки онлайн-продаж просто не смогут составить конкуренцию друг другу. Благодаря работе таких сервисов пользователь уже сегодня может выбрать самый качественный и дешевый продукт за считанные секунды. За десять лет технологии только шагнут вперед.

Instagram "убьет" Twitter

Социальные сети, ориентированные на фото- и видеоконтект, основательно потеснят, а может и вовсе вытеснят соцсети-микроблоги, ориентированные на читающую аудиторию. Только за последние два года контент фотоблогов увеличился в три раза, а текстовых – наоборот, уменьшился.

Видео в режиме онлайн

Видеозаписи теряют свою популярность. Поэтому, по мнению экспертов, рынок видеоконтента заполнят видеотрансляции в Periscope и Facebook Live. Возможно, реальное онлайн-видео переместится и в другие аналогичные соцсети, которые просто обязаны создать что-то подобное в ответ.

Реклама уйдет в смартфоны

Львиная доля затрат на маркетинговые кампании направится на привлечение аудитории, осваивающей мобильный интернет. Популярность смартфонов способствует этому.

Голос вместо кнопок

Кнопки и сенсорные экраны уже устаревают. Для управления пользователи начнут использовать голос. Соответствующие гаджеты смогут "печатать слова" и, наоборот, озвучивать тексты.

Нам же остается подождать с десяток лет, чтобы узнать, оправдаются ли прогнозы специалистов.