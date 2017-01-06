Китайцы сделали телевизор, который оказался тоньше айфона (видео)

На выставку CES 2017 китайская Xiaomi привезла не новый смартфон, а новый телевизор — Mi TV 4. Толщина его корпуса в самой тонкой точке составляет всего 4,9 мм, а экран почти не имеет рамок, пишет ReadWeb.

Для сравнения, толщина iPhone 7 составляет 6,9 мм.

В качестве операционной системы телевизора выступает Android TV с оболочкой PatchWall. Последняя использует машинное обучение, чтобы подсказывать пользователю контент.

Как и другие телевизоры Xiaomi, Mi TV 4 имеет модульную конструкцию. Некоторые его части можно заменить для получения поддержки HDR или Dolby Atmos. Вся важная электроника — материнская плата, процессор и колонки — спрятаны в отдельном корпусе, на котором также расположены порты и коннекторы. К самому телевизору этот корпус подключается одним кабелем.

65-дюймовые Mi TV 4 начнут продавать в Китае в этом году по цене "меньше 2000 долларов". Без системы домашнего кинотеатра составит "меньше 1500 долларов". Также в магазинах появятся более дешевые 55- и 49-дюймовые модели.

Напомним, на выставке CES 2017 также был презентован рекордно мощный смартфон. Тайваньская компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone AR, который первым в мире получи 8 ГБ оперативной памяти.