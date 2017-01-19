Колоть орехи: китайский пользователь нашел новое применение смартфону (видео) Сегодня, 11:01 Просмотров: ...

Телефон успешно справился с задачей. Постучав несколько раз крышкой смартфона пользователь расколол орех

В китайских соцсетях пользователи публикуют ролики с демонстрацией прочности нового смартфона одной финской компании, с помощью которого раскалывают грецкие орехи.



