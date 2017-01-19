Колоть орехи: китайский пользователь нашел новое применение смартфону (видео)
Телефон успешно справился с задачей. Постучав несколько раз крышкой смартфона пользователь расколол орех
В китайских соцсетях пользователи публикуют ролики с демонстрацией прочности нового смартфона одной финской компании, с помощью которого раскалывают грецкие орехи.
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