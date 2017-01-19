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Колоть орехи: китайский пользователь нашел новое применение смартфону (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/47_main.1484746729.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/47_tn.1484746729.jpg Наука и Технологии Телефон успешно справился с задачей. Постучав несколько раз крышкой смартфона пользователь расколол орех

Колоть орехи: китайский пользователь нашел новое применение смартфону (видео)

Сегодня, 11:01

Телефон успешно справился с задачей. Постучав несколько раз крышкой смартфона пользователь расколол орех


В китайских соцсетях пользователи публикуют ролики с демонстрацией прочности нового смартфона одной финской компании, с помощью которого раскалывают грецкие орехи. 

 
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