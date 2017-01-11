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Космические итоги ушедшего 2016-го года: самые громкие внеземные события (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/95_main.1484008283.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/95_tn.1484008283.jpg Наука и Технологии В освоении космоса 2016-й стал весьма противоречивым: потрясающие успехи и достижения чередовались с досадными промахами и откровенными неудачами

Космические итоги ушедшего 2016-го года: самые громкие внеземные события (фото)

Сегодня, 05:13

В освоении космоса 2016-й стал весьма противоречивым: потрясающие успехи и достижения чередовались с досадными промахами и откровенными неудачами

Космические итоги ушедшего 2016-го года: самые громкие внеземные события (фото)

ЯНВАРЬ

На МКС впервые расцвело земное растение. Им стала декоративная цинния. Впрочем, еще в 1982 г. близкий родственник капусты — арабидопсис — не только отцвел, но и дал семена, которые космонавты доставили на Землю. Но было это на станции "Салют-7".

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Также прошлый год отмечен соперничеством между компаниями, воплощающими в жизнь идею повторного использования ракет-носителей и их ступеней. Так, ракета Falcon 9 компании SpaceX выполнила удачный запуск метеоспутника, но возвращаемая первая ступень довольно жестко села на плавучую платформу в Тихом океане. "Сломана одна из опор", — сообщили в микроблоге SpaceX в Twitter. В эти же дни компания Blue Origin провела повторный запуск ракеты, уже летавшей осенью 2015 г. Полезной нагрузкой послужил прототип корабля, разрабатываемого для туристических суборбитальных полетов. После разделения корабль и ракета успешно совершили мягкую посадку.

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Falcon 9. Посадка возвращаемой ступени.

ФЕВРАЛЬ

Компания Virgin Galactic представила второй суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo, который придет на смену разбившемуся в ходе испытаний в 2014 г.

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МАРТ

С космодрома Байконур стартовала марсианская орбитальная станция "ЭкзоМарс", нацеленная на поиски следов жизни на Красной планете. А посадка возвращаемой ступени ракеты-носителя Falcon 9, запущенной с мыса Канаверал, вновь закончилась неудачей.

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АПРЕЛЬ

Компания SpaceX наконец благополучно сажает ступень ракеты-носителя Falcon 9. В апреле же, в пику детищу Илона Маска, компания Blue Origin проводит запуск ракеты New Shepard, уже поднимавшейся в космос: она стала первой ракетой, трижды достигшей границы космоса и совершившей мягкую посадку.

На космодроме "Восточный" совершили первый пуск ракеты "Союз-2.1а". На МКС наполнили воздухом надувной жилой модуль, а японское агентство аэрокосмических исследований JAXA объявило о выходе из строя рентгеновского телескопа Hitomi, недавно выведенного на орбиту.

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МАЙ

Индия запустила прототип многоразового транспортного корабля RLV-TD собственной разработки. Он, правда, достиг высоты только 65 км (граница атмосферы и космоса — на отметке 100 км).

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ИЮЛЬ

В начале месяца автоматическая межпланетная станция Juno (запущена в 2011 г.) вышла на орбиту Юпитера. А 14 июля произошло действительно выдающиеся событие в истории человечества: никогда еще созданное умом и руками людей устройство не подходило так близко к самой далекой планете Солнечной системы, как это удалось американской научной станции New Horizons.

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АВГУСТ

КНР первой в мире выводит на орбиту спутник "Мо-цзы", предназначенный для квантовой передачи информации на Землю. С помощью аппарата будут отрабатываться технологии по космической связи с использованием квантового шифрования. Также с помощью "Мо-цзы" намечено проведение эксперимента по квантовой телепортации.

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СЕНТЯБРЬ

Американская межпланетная станция OSIRIS-REx отправилась к астероиду Бенну. В 2018 г. OSIRIS-REx достигнет цели, выполнит отбор грунта, который в спускаемой капсуле вернется на Землю.

В КНР провели успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", которая вывела на орбиту лабораторию "Тяньгун-2". На ней отрабатываются технологии жизнеобеспечения для будущей орбитальной станции.

В последние дни сентября завершилась миссия зонда "Розетта", длившаяся 12,5 лет. Модуль, круживший вокруг ядра кометы, врезался в него. Миссия признана успешной, несмотря на неудачную посадку на ядро кометы посадочного модуля. В ходе миссии Rosetta определено строение ядра кометы и составлена карта его поверхности. Доказано, что вода на Земле вряд ли имеет кометное происхождение.

На стартовой площадке на мысе Канаверал взорвался бак с жидким кислородом на второй ступени ракеты Falcon 9. Ракета и полезный груз потеряны.

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ОКТЯБРЬ

От космического зонда "ЭкзоМарс" успешно отделился демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Увы, через несколько дней спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты. Крушение произошло из-за ошибки в программном обеспечении "Скиапарелли". Орбитальный модуль продолжил работу над Марсом.

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НОЯБРЬ

В первый полет отправилась китайская тяжелая ракета "Чанчжэн-5". Ракетами такого класса до этого момента располагали только РФ, США и Евросоюз. По массе выводимого на околоземную орбиту полезного груза она уступает только самому дорогому в мире носителю — Delta IV Heavy (США). КНР намерена использовать "Чанчжэн-5" как в пилотируемой орбитальной программе, так и в полетах на Луну и Марс.
В ноябре удалось выяснить, что запущенный в 2003 г. и считавшийся потерянным зонд Beagle

2 все же приземлился на Красную планету и даже раскрыл панели солнечных батарей. Увы, он не смог продолжить работу.

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ДЕКАБРЬ

Произошла авария российского грузового корабля "Прогресс", направлявшегося к Международной космической станции.

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Источник:

"Сегодня"

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