Крупнейший ледник Гренландии треснул посередине – NASA

Сегодня, 16:24

Трещина находится неподалеку от другой, образовавшейся ранее. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем

Крупнейший ледник Гренландии треснул. Фото: facebook.com/NasaOperationIcebridge
Крупнейший ледник Гренландии треснул. Фото: facebook.com/NasaOperationIcebridge

На леднике Петермана в Гренландии обнаружена трещина, дальнейшее увеличение которой может привести к тому, что в Северном Ледовитом океане окажется огромный айсберг.

Снимки были опубликованы на странице NASA на Facebook.

По данным организации, размеры ледника составляют 70х15 км, а трещина проходит примерно посередине. Поначалу ученые предположили, что она может быть свидетельством начала формирования нового острова, но более пристальное изучение показало, что часть ледника может отделиться и отправиться в свободное плавание.

Отмечается, что обычно трещины образуются по краям ледников, однако в этот раз она проходит почти по центру.

Без дальнейших исследований нельзя с уверенностью сказать, как образовалась трещина, но, как отмечают ученые, по всей видимости, дело в истончении шельфа посередине. Кроме того, трещина находится неподалеку от другой, образовавшейся ранее. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем.
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