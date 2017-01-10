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Луна сформировалась в результате столкновения Земли с другими планетами – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7868/59_main.1484047966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/59_tn.1484047966.jpg Наука и Технологии Предложенное объяснение позволяет легко решить проблему схожести химического состава Земли и Луны

Луна сформировалась в результате столкновения Земли с другими планетами – ученые

Сегодня, 15:05

Предложенное объяснение позволяет легко решить проблему схожести химического состава Земли и Луны

Луну назвали порождением нескольких планет. Фото: AFP
Луну назвали порождением нескольких планет. Фото: AFP

Луна сформировалась в результате столкновения Земли со множеством других планет.

Об этом заявили израильские геофизики, опубликовав свое исследование в журнале Nature Geoscience.

Во время исследования ученые выяснили, что для образования спутника достаточно столкновения Земли с 20 небесными телами, самые крупные из которых по своим размерам могут быть сравнимы с Луной и Марсом.

Как полагают эксперты, обломки (продукты столкновения) затем в течение примерно 100 миллионов лет и могли сформировать современный спутник планеты.

К своим выводам ученые пришли, проведя серию компьютерных моделирований. По их мнению, предложенное объяснение позволяет легко решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.

Популярная гипотеза происхождения спутника, сформулированная в середине 1970-х годов, предполагает, что Земля столкнулась с обломками небесного тела размером с Марс. Из его фрагментов в дальнейшем и сформировалась Луна.
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Источник:

Lenta.ru

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