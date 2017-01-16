Марсоход Curiosity нашел еще один метеорит

Последний метеорит был найден в ноябре 2015 года

Исследующий кратер Гейла американский марсоход Curiosity наткнулся еще на один металлический метеорит. Изображения находки опубликовало NASA.

Если находка подтвердится, она станет третьим метеоритом, найденным на Марсе за 4,5 года работы и восьмым за всю историю изучения планеты роверами.

Последний был найден в ноябре 2015 года.

Найденный кусок породы имеет серый металлический блеск и характерную текстуру поверхности, напоминающую регмалипты – характерные углубления, образующиеся в результате испарения мягких вкраплений во время нагрева в атмосфере.



