Microsoft выпустит "облачную" операционную систему

Сегодня, 07:43

Главное отличие новой Windows от стандартной версии — пользователи могут загружать программы только из Windows Store

Microsoft анонсировал &quot;облачную&quot; Windows
Microsoft анонсировал "облачную" Windows

В начале следующего месяца Microsoft представит операционную систему Windows 10 Cloud, ориентированную на образовательную сферу для конкуренции с хромбуками на Chrome OS.

Если верить слухам, первым устройством под управлением "облачной" версии Windows 10 станет фирменный Surface CloudBook, анонс которого состоится на том же мероприятии.

Новая категория устройств

Еще в 2015 году Acer анонсировала линейку недорогих ноутбуков Aspire One Cloudbook с бюджетным процессором и скромным объемом памяти. Каким будет Surface CloudBook — неизвестно, но известный специалист по Microsoft Мэри Джо Фоли недавно обмолвилась о лептопах классической конструкции без подключаемых клавиатур и других необычных док-станций.

Конкурент хромбуков должен быть максимально доступным, поэтому экспериментировать с форм-фактором компания не станет. Инсайдеры подтвердили существование CloudBook, но без подробностей о характеристиках.

Некоторые слухи приписывают Surface CloudBook мобильный чипсет Snapdragon 835, так как Windows 10 теперь работает на ARM, хотя первые сборки Windows 10 Cloud без проблем устанавливались на ПК с x86-процессором.

Главное отличие новой операционной системы от стандартной версии — пользователи могут загружать программы только из Windows Store (универсальные приложения или преобразованный Win32-софт). К слову, в магазине уже появилась подборка приложений для студентов и школьников с идентификатором cloudbook.

Microsoft не собирается самостоятельно продвигать концепцию недорогих ноутбуков на Windows 10 Cloud, и такие модели появятся у других производителей.
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Источник:

gagadget.com

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