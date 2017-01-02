Microsoft выпустит "умный" холодильник

Холодильники от Microsoft будут распознавать продукты и управляться с помощью голоса и смартфона. О точной дате поступления холодильников в продажу компания пока не сообщает

Корпорация Microsoft анонсировала продажу "умных" холодильники. Об этом сообщают официальные представители компании, пишет "Телеграф".

Liebherr совместно с Microsoft анонсировали выход холодильника на мировой рынок. Он будет распознавать находящийся внутри продукт, и выбирать для него оптимальную температуру. Разработчики "научили" машину распознавать более миллиона различных полуфабрикатов со всего мира. Отмечается, что новое изобретение помимо распознания уже имеющихся в базе данных полуфабрикатов, учится и запоминает новые. В управлении умный холодильник крайне прост.

Владелец смартфона, компьютера или планшета без проблем сможет подключиться к главному интерфейсу и отдавать различные команды. Морозильная камера "умного" холодильника имеет функцию голосового управления. Точная дата выхода данного устройства на всемирный рынок не известна. Также официальные представители компаний не сообщают его примерную цену.