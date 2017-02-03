Мимо Земли пронесся астероид, размером с Челябинский метеорит

Небесное тело пролетело от нашей планеты на расстоянии, вдвое меньшем дистанции до Луны

2 февраля 2017 года 20-метровый астероид с названием P10zaUs, который был открыт 30 января, пролетел на расстоянии около 160 тысяч км от Земли, что в 2.5 раза ближе, чем до Луны.

В момент открытия околоземный астероид находился в созвездии Малого Льва. Заметим, что этот астероид был размером с Челябинский метеорит.

Это уже четвертый астероид с начала 2017 года, который залетает внутрь орбиты Луны, и пока что самый яркий из них.

Ближе всех к Земле пролетал маленький 2017 BH30 в понедельник, 30 января.