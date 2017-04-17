МКС хотят превратить в космический отель для туристов

Документация и эскизный проект уже разработаны, осталось найти средства на реконструкцию и адаптировать корабль

Генеральный директор российской ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев предложил построить на базе МКС первый в мире космический отель.

Как сообщает ТАСС, гендиректор РКК "Энергия" предложил превратить некоторые модули Международной космической станции в уникальный отель для космических туристов.

"МКС у нас загружена на 30%. Это тренд общероссийский, недозагруженность. Стоит тема расширения российского сегмента и замена, у нас модули на МКС летают по 20-25 лет, и они вышли за ресурсы, и их использование для экспериментов и серьезной работы все менее целесообразно. Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу, условно говоря. Те модули, которые у нас имеются, приспособить для космического туризма", – сказал он.

Солнцев заявил, что стоимость программы модернизации космического корабля "Союз" для полетов вокруг Луны составит около 500 миллионов долларов. Документация и эскизный проект уже разработаны, осталось найти средства на реконструкцию и адаптировать корабль.