На МКС развернули экспериментальные солнечные батареи

Сегодня, 17:30

Гибкие солнечные панели ранее не использовались в космических аппаратах


На Международной космической станции начались испытания экспериментальной панели солнечных батарей ROSA, сообщает сайт NASA.

Энергетический модуль сбора и преобразования солнечной энергии ROSA специалисты называют "рулонной" солнечной панелью. Панель сконструирована на гибких фотоэлементах с повышенной эффективностью.

Такая конструкция не только значительно легче, но и занимает в несколько раз меньше места, что в перспективе позволит увеличить массу полезной нагрузки выводимых на орбиту космических аппаратов.

Практическое применение таких энергетических систем может оказаться полезно не только в космосе, но и на земле. В зависимости от задач такие панели можно увеличивать в размерах и разворачивать там, где это необходимо.
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