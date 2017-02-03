NASA бьет тревогу из-за "Ледяного червя"

Сегодня, 08:40

Интенсивное таяние ледников приведет к тому, что ядовитые отходы из заброшенной американской базы, выйдут на поверхность земли и попадут в океан

Таяние ледника, в недрах которого расположена военная база, начнется примерно в 2090 году
Таяние ледника, в недрах которого расположена военная база, начнется примерно в 2090 году

NASA опубликовало карту, на которой показано таяние льдов вокруг заброшенной американской базы Camp Century с отходами ядерного, химического и биологического оружия, – пишет "Популярная Механика".

В рамках проекта "Ледяной червь" американцы планировали разместить сеть ракетных установок под ледяным щитом Гренландии. По замыслу Пентагона, в ледяном щите острова планировалось построить систему тоннелей длиной около 4000 километров и разместить в ней около 600 ядерных ракет, которые в случае войны могли бы достичь территории бывшего СССР. Для этого на северо-западе Гренландии была заложена площадка Camp Century на леднике высотой 2000 метров.

В процессе работ, которые стартовали в 1958 году, был проложен 21 тоннель общей протяженностью 3000 метров, а также некоторые социальные объекты. Общее количество сотрудников, задействованных в строительстве и проживающих в леднике, составило около 200 человек. Однако в ходе эксплуатации было выявлено, что перемещение ледников носит более интенсивный характер, чем ожидалось, поэтому всем военным объектам грозило неминуемое разрушение.

В итоге проект "Ледяной червь" в 1966 году был закрыт, военная база выведена из эксплуатации, а ее инфраструктура и отходы, включая радиоактивные, химические и биологические вещества, остались в леднике. Однако в прошлом году канадские ученые выяснили, что глобальное потепление и интенсивное таяние ледников приведут к тому, что ядовитые отходы из-под толстого слоя льда и снега выйдут на поверхность земли и попадут в океан.

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Из рассекреченных американцами документов известно, что на Camp Century хранится не менее 200 тысяч литров дизельного топлива и 240 тысяч литров сточных вод, которые содержат полихлорированные бифенилы и радиоактивную охлаждающую жидкость из ядерного реактора, который снабжал военных электроэнергией. Таяние ледника, в недрах которого расположена военная база, начнется примерно в 2090 году.

Красным цветом на карте показаны планируемые границы ледника в 2090-х годах по сравнению с 1950-ми, когда стартовал проект "Ледяной червь". По расчетам ученых, ледник уменьшается со скоростью примерно три метра в год.

Что делать? Эксперты предлагают провести на заброшенной базе необходимые работы и превентивно вывезти с нее отходы, которые угрожают серьезным загрязнением окружающей среды.

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