NASA опубликовало видео приближения к Земле крупнейшего астероида

Наиболее близко к нашей планете он окажется 1 сентября

Американское космическое агентство NASA показало, как крупнейший из когда-либо приближавшихся к Земле астероидов подлетит к нашей планете.

По данным астрономов, диаметр этого небесного тела составляет 4,4 километра. Наиболее близко к нашей планете он окажется 1 сентября. Эксперты уверяют, что движение астероида не представляет угрозы для землян.

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Астероид Флоренс был открыт в 1981 году астрономом Шелти Басом в обсерватории Сайдинг Спринг в Австралии. Свое имя он получил в честь Флоренс Найтингейл, известной английской медсестры XIX века. Период обращения этого астероида по своей орбите составляет два с небольшим года.