NASA показало невероятное фото ночной Земли из космоса

Сегодня, 15:37

С первого взгляда на ночную планету заметно, что светится она крайне неоднородно

 

Ночной вид поражает красотой. Фото: NASA
Ночной вид поражает красотой. Фото: NASA

Ученые NASA представили новую глобальную карту Земли ночью, которая позволяет рассмотреть огни поселений. Один из снимков был опубликован на сайте агентства.

На обнародованном изображении можно увидеть Северную и Южную Америку.

Стоит отметить, что со спутников Землю фотографируют уже около 40 лет (в том числе с целью прогнозирования погоды).

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Ранее сообщалось, что зонд Mars Reconnaissance Orbiter прислал снимок Земли и Луны, который был сделан с орбиты Марса.
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"Сегодня"

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