NASA показало невероятное фото ночной Земли из космоса

С первого взгляда на ночную планету заметно, что светится она крайне неоднородно

Ученые NASA представили новую глобальную карту Земли ночью, которая позволяет рассмотреть огни поселений. Один из снимков был опубликован на сайте агентства.

На обнародованном изображении можно увидеть Северную и Южную Америку.

Стоит отметить, что со спутников Землю фотографируют уже около 40 лет (в том числе с целью прогнозирования погоды).



Ранее сообщалось, что зонд Mars Reconnaissance Orbiter прислал снимок Земли и Луны, который был сделан с орбиты Марса.