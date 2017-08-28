NASA показало снежные дюны Марса

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Снимок сделан в период, аналогичный земной весне

NASA показало снежные дюны Марса, фото NASA
NASA показало снежные дюны Марса, фото NASA

NASA представило снимок снежных дюн Марса. На сделанной 21 мая 2017 года научным инструментом HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) фотографии показан участок поверхности Красной планеты в северном полушарии, покрытый замороженной двуокисью углерода (сухим льдом).

Снимок сделан в период, аналогичный земной весне. В это время в северном полушарии Марса начинают раскалываться льды, а пески, скрытые под ними, выходят на поверхность. Данное явление приводит к формированию характерного пейзажа, который из космоса напоминает земные дюны.

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В настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций, из которых половина — американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года). Также на поверхности Красной планеты действуют два американских марсохода — Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года).

Ранее NASA показало на видео прохождение спутника вокруг Марса.
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