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NASA впервые опубликовало цветное видео посадки на Плутон (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/0_main.1484918373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/0_tn.1484918373.jpg Наука и Технологии Для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки

NASA впервые опубликовало цветное видео посадки на Плутон (видео)

Сегодня, 15:18

Для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки


Сотрудники NASA обнародовали первый цветной видеоролик посадки на Плутон. Запись смонтирована на основе более сотни снимков космического аппарата New Horizons.

В начале ролика виден Плутон и его самый крупный спутник Харон. Затем изображение планеты постепенно приближается.

В NASA отмечают, что для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки.

Кадры были сняты аппаратом в июле 2015 года, когда New Horizons после девяти с половиной лет полета приблизиться к Плутону на 12500 километров.

Ранее NASA уже публиковало похожий ролик, но в черно-белом формате.
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Источник:

Российская газета

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