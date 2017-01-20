NASA впервые опубликовало цветное видео посадки на Плутон (видео)
Для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки
Сотрудники NASA обнародовали первый цветной видеоролик посадки на Плутон. Запись смонтирована на основе более сотни снимков космического аппарата New Horizons.
В начале ролика виден Плутон и его самый крупный спутник Харон. Затем изображение планеты постепенно приближается.
В NASA отмечают, что для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки.
Кадры были сняты аппаратом в июле 2015 года, когда New Horizons после девяти с половиной лет полета приблизиться к Плутону на 12500 километров.
Ранее NASA уже публиковало похожий ролик, но в черно-белом формате.
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