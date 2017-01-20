NASA впервые опубликовало цветное видео посадки на Плутон (видео)

Для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки

Сотрудники NASA обнародовали первый цветной видеоролик посадки на Плутон. Запись смонтирована на основе более сотни снимков космического аппарата New Horizons.

В начале ролика виден Плутон и его самый крупный спутник Харон. Затем изображение планеты постепенно приближается.

В NASA отмечают, что для достижения полного и красочного эффекта, потребовалось обработать полученные снимки.

Кадры были сняты аппаратом в июле 2015 года, когда New Horizons после девяти с половиной лет полета приблизиться к Плутону на 12500 километров.

Ранее NASA уже публиковало похожий ролик, но в черно-белом формате.