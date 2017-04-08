Найден мертвый близнец Млечного Пути

8 Апреля 2017, 13:09

Ученые исследовали галактику с помощью телескопов обсерватории Кек, расположенной на Гавайском архипелаге

Ученые сделали неожиданное открытие. Фото: pixabay.com
Ученые сделали неожиданное открытие. Фото: pixabay.com

Международная команда астрономов обнаружила мертвую галактику, которая по возрасту сравнима с Млечным Путем. Ученые считают, что причиной "преждевременного старения" являются чрезвычайно высокая скорость рождения звезд.

Галактика ZF-COSMOS-20115, удаленная от Земли примерно на 12 миллиардов световых лет, образовалась через 1,65 миллиарда лет после Большого взрыва. Она характерна сравнительно небольшими размерами, но при этом обладает высокой плотностью. В области пространства, диаметр которой равен расстоянию от Солнца до туманности Ориона, содержится около 300 миллиардов звезд.

Ученые исследовали галактику с помощью телескопов обсерватории Кек, расположенной на Гавайском архипелаге. Оказалось, что в возрасте 700 миллионов лет темпы формирования звезд у ZF-COSMOS-20115 были в пять тысяч раз выше. Такая скорость привела к тому, что галактика исчерпала "топливо" менее чем за сто миллионов лет.

По словам исследователей, эволюция ZF-COSMOS-20115 не вписывается ни в одну из существующих теоретических моделей. Поэтому пока невозможно определить причины быстрого звездообразования.

Ранее исследователи из проекта SETI заявили об обнаружении планеты, похожей на Венеру, в 219 световых годах от Земли.
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Lenta.ru

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