Найдена гробница времен самой могущественной династии Древнего Египта

Ученые считают, что в гробнице могут содержаться любопытные детали о жизни помощников фараонов

Археологи из Японии обнаружили в Луксоре могилу королевского писца, расположенную неподалеку от гробниц фараонов самой могущественной династии Древнего Египта.

Ученые считают, что в гробнице писца, стены которой покрыты фресками, могут содержаться любопытные детали о жизни главной опоры власти фараонов в обществе того времени.

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"Во время очистки восточной части двора перед гробницей чиновника Усерхата мы случайно открыли огромную дыру в северной стене гробницы, – говорит Дзиро Кондо из университета Васэда в Токио. – Пройдя через нее, мы обнаружили, что проход ведет к южной стене новой гробницы, в которой похоронен королевский писец по имени Хонсю".

Он жил во времена Тутмоса III и Аменхотепа II, то есть в период максимального расцвета Древнего Египта.

Исследователи отмечают, что писцы играли ключевую роль в "вертикали власти". Они собирали подати, вели хроники и участвовали в проектировке и строительстве монументов. Статус передавался по наследству. Писцы, в отличие от 99% жителей страны, были освобождены от трудовых повинностей.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в исторической области Верхний Египет древний египетский город и кладбище, созданные, по мнению специалистов, в 5316 году до нашей эры.