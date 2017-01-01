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Найдено универсальное противоядие от укусов змей http://www.segodnya.ua/img/article/7821/88_main.1482428500.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/88_tn.1482428500.jpg Наука и Технологии Современная технология получения сывороток является сложной и дорогостоящей

Найдено универсальное противоядие от укусов змей

Сегодня, 00:38

Современная технология получения сывороток является сложной и дорогостоящей

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Группа химиков под руководством Кена Ши из Калифорнийского университета в Ирвине (США) объявила о создании наночастиц, способных впитывать токсины большинства видов змей, сообщает журнал Science.

Американские ученые заявляют, что сначала им удалось создать наночастицы, способные связываться с белковым компонентом пчелиного яда. Затем из различных видов полученных наночастиц были отобраны те, которые способны впитывать широкий спектр токсичных белков.

Как известно, змеи обладают различным по составу ядом. Поэтому универсальной сыворотки пока нет. Но она может появиться в ближайшем будущем. Лабораторные испытания показали, что созданные наночастицы способны связываться с множеством фосфолипаз PLA2. Сотни их разновидностей входят в составы ядов змей и насекомых.

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Современная технология получения сывороток является сложной и дорогостоящей. Небольшую дозу яда вводят лошади. Ее организм вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсины. Затем антитела выделяют из крови и создают сыворотку. Технология создания противоядий с использованием наночастиц проще и дешевле, уверяют авторы открытия.

Пока эксперименты прошли лишь с сывороткой крови. На январь 2017 года запланированы опыты с животными. Если они пройдут успешно, будет создан препарат против укусов большинства видов змей.

В дальнейшем химики планируют создать универсальное средство для оказания помощи при укусах скорпионов, пауков и других ядовитых существ.
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Источник:

Российская газета

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