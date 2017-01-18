Назван источник инопланетных сигналов

Профессор астрофизики Бин Чжан из университета Невады предложил единую теорию для объяснения "быстрых радиоимпульсов", приходящих из глубин космоса и регистрируемых земными телескопами.

"Быстрыми радиоимпульсами" астрономы называют вспышки активности, длящиеся тысячные доли секунды, но сопровождающиеся гигантским выбросом энергии – подобный объем Солнце испускает за несколько десятков тысяч лет. Первый импульс такого рода был зарегистрирован, всего подтверждено порядка 20 феноменов.

Источником шести из них стала карликовая галактика в созвездии Возничего, удаленная от Земли на расстояние не менее трех миллиардов световых лет.

От множества других работ по этой теме исследование Чжана отличается попыткой найти единую природу энергетических феноменов. По мнению ученого, источник "морзянки" космических масштабов кроется во взаимодействии космического излучения с магнитосферой пульсара, быстро вращающейся нейтронной звезды.

Пульсар, как праща, ускоряет "космический гребень" – особую поверхность, возникающую, когда давление излучения превышает собственное давление магнитосферы. Заряженные частицы срываются с "гребня" и фиксируются приборами на Земле. Источником космического излучения, по мнению физика, может служить взорвавшаяся сверхновая или активное ядро галактики.

Чжан предлагает конкретные объяснения природы трех импульсов, пришедших из созвездия Возничего. Первый возник из-за взаимодействия расположенных вплотную друг к другу – менее 0,3 светового года, – сверхмассивной черной дыры и пульсара. Второй сигнал, в рентгеновском диапазоне, стал следствием воздействия на пульсар гамма-всплеска. Причиной третьего является раскрутка на "гребне" нестабильного потока радиоизлучения, пришедшего к пульсару из остатков сверхновой.