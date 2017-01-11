Названы самые мощные смартфоны 2016 года

В ТОП-10 лучших смартфонов попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7

iPhone 7 Plus оказался самым мощным смартфоном 2016 года. Об этом сообщили разработчики синтетического теста для смартфонов AnTuTu, опубликовав топ самых мощных телефонов прошлого года.

Согласно их данным, iPhone 7 Plus собрал 181 тысячу баллов. Следом за ним идет обычная версия iPhone 7 с показателем в 172 тысячи баллов. Эта модель отличается лишь меньшим объемом оперативной памяти.

Тройку самых производительных устройств замыкает китайский "убийца флагманов" OnePlus 3T с результатом в 163 тысячи баллов.

Кроме того, в ТОП-10 лучших смартфонов также попали LeEco Le Pro3, Moto Z, OnePlus3, Xiaomi Mi 5s и Mi 5s Plus, Asus Zenfone 3, а также ZTE AXON 7.

Вместе с тем, разработчики AnTuTu составили отдельный топ для операционных систем Android и iOS. В результате выяснилось, что самым производительным Android-смартфоном стал OnePlus 3T, а среди гаджетов на iOS первое место занимает 12,9-дюймовый iPad Pro.

Отмечается, что AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.