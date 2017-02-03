Названы самые удивительные археологические открытия всех времен

Список открывает Розеттский камень, найденный французскими солдатами в 1799 году в Египте

Научный портал Live Science представил свою версию списка из 24 наиболее интригующих и удивительных археологических открытий всех времен.

Список открывает Розеттский камень, найденный французскими солдатами в 1799 году в Египте. На нем на трех языках выбиты идентичные благодарственные надписи, которые в 196 году до н. э. жрецы адресовали Птолемею V. Эти тексты помогли расшифровать древнеегипетские иероглифы.



Далее следует библиотека, созданная в VII веке до н. э. в ассирийской Ниневии по приказу царя Ашшурбанипала. В 1850-е годы археологи обнаружили более 30 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами. Это были административные и юридические документы, медицинские трактаты, "магические" рукописи и литературные произведения, включая "Эпос о Гильгамеше".

Легендарная Троя оказалась на третьем месте. Описанный в "Илиаде" город в XIX веке на территории современной Турции нашел Генрих Шлиман.

Четвертую строчку занимает гробница Тутанхамона, обнаруженная в 1922 году британским археологом Говардом Картером. Она прославилась своим смертельным "проклятием".

Пятое место у города Мачу-Пикчу, найденного в 1911 году. Он расположен в Перу на высоте 2450 метров над уровнем моря. Мачу-Пикчу называют "потерянным городом инков". Некоторые считают, что он был построен исключительно для проведения религиозных церемоний.

В список также включены: погибшие города Помпеи и Акротири, свитки Мертвого моря, ущелье Олдувай в Танзании, терракотовая армия в Китае, ледяной человек Этци, австралопитек Люси, Кносский дворец, некрополь Саттон-Ху в Англии, пещера Альтамира в Испании, статуи острова Пасхи, антикитерский механизм, геоглифы Наска, рукопись Войнича, "пузатый холм" Гебекли-Тепе в Турции, найденный в Англии стаффордширский клад, пирамиды Египта, карта из Мадаба и могила короля Ричарда III.

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