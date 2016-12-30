Новый дрон-сапер обезвредит все минные поля в мире за 10 лет

Братья Масуд и Махмуд Хассани выросли в Кабуле, Афгранистан, и с детства усвоили, что любой неосторожный шаг буквально может оборвать жизнь человека. "Когда мы ходили в школу, приходилось идти всегда по одной и той же тропе, в противном случае была высокая вероятность попасть на старое минное поле", говорит Масуд. Мины просто и дешево изготовить, их легко установить, но вот демонтаж занимает весьма продолжительное время и сопряжен с большой опасностью. Согласно статистике, от 110 миллионов мин, установленных по всей Земле, ежегодно гибнет от 15 000 до 20 000 человек в год, – передает "Популярная Механика".

После того, как семья Хассани переехала в Нидерланды, братья решили разработать противоминное устройство, основанное на детской игрушке-ветряке. Mine Kafon (kafon переводится как "взрыв") катится через все минное поле, подрываясь на минах и таким образом оставляя за собой безопасную тропинку. Несмотря на то, что устройство носит скорее концептуальный, чем практический характер, оно стало хитом: в 2012 году Нью-Йоркский музей современного искусства даже выкупил ее в свою коллекцию.

Еще 2 года братья провели в работе, стараясь создать теперь уже по-настоящему полезный гаджет: дрона-сапера. Автономный геликоптер должен выполнять трехступенчатый процесс: сканирование местности, распознавание мин и их уничтожение. Инженеры утверждают, что Mine Kafon Drone сможет работать в 20 раз быстрее, чем современные саперные аппараты. К тому же, основной акцент делается на дешевизне: в среднем удаление одной мины стоит от $300 до $1000, в то время как сам по себе дрон обойдется в $1100 и сможет полностью разминировать несколько минных полей. Если испытания пройдут успешно, братья надеются развернуть масштабную компанию, которая за 10 лет полностью обезвредит все минные поля в мире.

Системы дрона работают в трех основных режимов, для каждого из которых используются отдельные роботизированные компоненты. Для сканирования местности он оснащен 3D-камерой, GPS и компьютером, обрабатывающим карту местности и превращающим ее в сетку координат. Детектор оснащен раздвижным металлоискателем, способным засекать металл в земле на расстоянии 5−7 см над землей, а также создавать геотэги минных полей. Для детонации используется отдельная небольшая взрывчатка с дистанционным взрывателем, которую дрон размещает в районе каждой найденной мины.