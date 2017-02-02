Новый робот от Boston Dynamics способен балансировать на двух колесах (видео)

Сегодня, 19:00

Новый робот на колесной базе может неимоверно ловко переносить грузы и даже перепрыгивать препятствия


Компания Boston Dynamics, известная в качестве разработчика человекоподобных и четвероногих роботов, также занимается созданием колёсных версий. Новый робот на колесной базе получил название Handle. Он похож на гибрид Segway и двуногого робота Atlas. Официально он еще не был представлен, но засветился на демонстрационном видео для инвесторов, сообщает itc.ua.

Основатель Boston Dynamics Марк Райберт (Marc Raibert) описывает Handle как эксперимент по объединению колес и ног, оснащенный очень динамичной системой, которая способна самостоятельно поддерживать балансировку и переносить свой вес. По его словам, использование колес более эффективно, чем ног, несмотря на существование компромисса при перемещении по пересеченной местности.

Такой робот может использоваться для работы с грузами в складских помещениях. Несмотря на то, что Boston Dynamics периодически демонстрирует свои достижения в сфере роботостроения, она все еще не выпускает продуктов, которые могут использоваться в коммерческих целях. 



 
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