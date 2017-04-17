Новый смартфон Samsung Galaxy разобрали и разрезали пополам

Сегодня, 14:07

Блогеры убедились, что аккумулятор Samsung Galaxy S8 не взрывается

Кадр из видео, YouTube
Кадр из видео, YouTube

Видеоблогеры Дэниэл и Линкольн Мэркхэмы из канала What’s Inside, вместе с Заком Нельсоном, известным как JerryRigEverything, выложили видео на котором разбирают, а потом разрезают пополам свежий флагман Samsung Galaxy S8.

Что показали?

Новый смартфон подвергли сложным испытаниям, пытались оторвать дисплей мощными присосками, отковырять его или просто оторвать. Экран гаджета поддался далеко не с первой попытки. То же самое проделали с задней крышкой. 

После этого видеоблогеры решили распилить флагман пополам и посмотреть что случится с аппаратом и его батареей. Во время распила дисплей устройства работал еще какое-то время, но потом сдался.

А когда дело дошло до аккумулятора он начал дымиться и разбух. Но вопреки всем ожиданиям это все, что произошло с батареей — ни взрыва, ни возгорания не было, хотя ютуберы на это надеялись и даже вынесли Galaxy S8 на улицу.
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