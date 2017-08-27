Орбиту полета МКС "приподняли" на 600 метров

Дату изменения орбиты станции изменили в связи с подготовкой к посадке корабля

Высота орбиты полета Международной космической станции увеличена на 600 м. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Центр управления полетами в Королеве (РФ).

Для совершения маневра были использованы двигатели пристыкованного к станции грузовика "Прогресс МС-06". Они отработали 177 секунд, перед тем как орбита станции была скорректирована. После маневра средняя высота орбиты МКС составила 404,2 км.

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Изменение орбиты станции, изначально запланированное на 25 августа, было перенесено из-за подготовки к посадке космического корабля "Союз МС-04", который должен доставить на землю россиянина Федора Юрчихина и астронавтов НАСА Джека Фишера и Пегги Уитсон. Посадка корабля должна по плану состояться в первых числах сентября.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало первые видеоролики, сделанные с Международной космической станции на камеру, которую можно купить в обычном магазине.