Орбиту полета МКС "приподняли" на 600 метров

Сегодня, 07:52

Дату изменения орбиты станции изменили в связи с подготовкой к посадке корабля

Фото: hyser.com.ua
Фото: hyser.com.ua

Высота орбиты полета Международной космической станции увеличена на 600 м. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Центр управления полетами в Королеве (РФ).

Для совершения маневра были использованы двигатели пристыкованного к станции грузовика "Прогресс МС-06". Они отработали 177 секунд, перед тем как орбита станции была скорректирована. После маневра средняя высота орбиты МКС составила 404,2 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изменение орбиты станции, изначально запланированное на 25 августа, было перенесено из-за подготовки к посадке космического корабля "Союз МС-04", который должен доставить на землю россиянина Федора Юрчихина и астронавтов НАСА Джека Фишера и Пегги Уитсон. Посадка корабля должна по плану состояться в первых числах сентября.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало первые видеоролики, сделанные с Международной космической станции на камеру, которую можно купить в обычном магазине.
мкс, станция, прогресс, солнечные батареи, орбита, двигатели

Вы сейчас просматриваете новость "Орбиту полета МКС "приподняли" на 600 метров". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Немцы построили бюджетный электрокар на солнечных батареях

30 Июля, 07:50

С помощью системы быстрой подзарядки батареи на 80 процентов можно "заправить" за 40 минут

Бизнес

Люксембург первым в Европе разрешил добычу ископаемых в космосе, фото travelask.ru

Люксембург первым в Европе разрешил добычу ископаемых в космосе

18 Июля, 21:22

Космическая добыча полезных ископаемых предполагает изучение и коммерческое использование околоземных объектов

Наука и Технологии

На МКС появился робот-фотограф

18 Июля, 02:57

Он призван сэкономить рабочее время астронавтов, которые вынуждены много фотографировать

Наука и Технологии

Ракеты-носители собирают на заводе в Калифорнии, кадр видео

Илон Маск показал, как собирают ракеты Falcon

18 Июня, 23:45

Ракеты-носители собирают на заводе в Калифорнии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования