Озеро на Марсе поставило ученых в тупик

Сегодня, 15:47

Curiosity обнаружил в кратере Гейла отложения озера, возраст которых оценивается в 3,5 миллиарда лет

Планета Марс. Фото: pixabay.com
Планета Марс. Фото: pixabay.com

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете озерные отложения, анализ которых поставил под сомнение гипотезу о существовании там жидкой воды в древности, сообщает NASA.

Большое количество ранее найденных доказательств указывает на то, что в древности на Марсе было много воды. Солнце тогда давало втрое меньше тепла, чем сейчас. Для удержания жидкости на поверхности необходим был мощный парниковый эффект. По мнению ученых, создать его могла плотная атмосфера, насыщенная углекислым газом.

Данная гипотеза считалась ведущей, пока Curiosity не обнаружил в кратере Гейла отложения озера, возраст которых оценивается в 3,5 миллиарда лет. Анализ показал, что в них нет карбонатов. Это говорит о том, что атмосфера была крайне бедна диоксидом углерода и не могла создать парниковый эффект.

Возник парадокс. С одной стороны, на Красной планете имеются явные следы древних водоемов, с другой – теперь ученые затрудняются смоделировать атмосферу, при которой вода на Марсе оставалась бы жидкой. В NASA пытаются согласовать ранее созданную климатическую модель с новыми данными.

"Некоторые считают, что найденное зеро было покрыто льдом, – говорит климатолог Роберт Хаберле из Исследовательского центра Эймса. – Если лед был тонким, то в этом случае было бы возможно накопление таких осадков на дне".

Это объяснило бы отсутствие карбонатов в отложениях. Но проблема в том, что доказательств существования льда не найдено. В кратере Гейла нет глубоких разломов и трещин, которые указывали бы на это. Найти решение, которое "примирило" бы противоречивые данные, пока не удалось.

Ранее сообщалось, что ученые из Открытого университета и Университета смогли доказать, что на Марсе в кратере Гейла долгое время находилась вода.
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Источник:

Российская газета

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