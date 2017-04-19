Планетологи нашли на Титане пузырящиеся моря

Сегодня, 10:07

Выводы ученых подтверждают наблюдения, проведенные при помощи научного инструмента RADAR станции Cassini

Зонд Huygens спустили на Титан. Кадр из видео
Зонд Huygens спустили на Титан. Кадр из видео

На крупнейшем спутнике Сатурна Титане, находятся пузырящиеся моря. Соответствующее исследование планетологов из Франции и Мексики было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Согласно их данным, образование пузырей в метан-этановых морях луны происходит из-за попадания в них азота. Связано это с интенсивным высвобождением азота, растворенного в жидких метане и этане, происходящем при небольших изменениях температуры и давления атмосферы.

Выводы ученых подтверждают наблюдения, проведенные при помощи научного инструмента RADAR станции Cassini.

Примечательно, что ранее ученые пришли к аналогичным выводам, смоделировав в лабораторных условиях формирование пузырей на Титане.

Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95% объема. Небесное тело, не считая Земли, является единственным объектом в Солнечной системе, на поверхности которого присутствует жидкость.

В настоящее время исследования Сатурна и его спутников осуществляются автоматической станцией Cassini. Миссия должна завершиться 15 сентября 2017 года, последний ближайший пролет мимо Титана произойдет 22 апреля.
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Lenta.ru

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