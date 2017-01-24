Пожарные в Дубае научились летать (видео)

Служба гражданской обороны Дубая показала в работе систему пожаротушения "Дельфин". С ее помощью пожарный может по воде сначала добираться до места происшествия, а затем подлетать к пожару с брандспойтом.



"Дельфин" состоит из двух элементов — гидроцикла и флайборда. Второй представляет собой доску, которая выбрасывает мощные струи воды и благодаря этому парит в воздухе. В демонстрационном видео пожарный подплывает к мосту и, взлетев, тушит горящий автомобиль. Система "Дельфин" может также использоваться для тушения пожаров на судах и прибрежных домах.



