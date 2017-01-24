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Пожарные в Дубае научились летать (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/72_main.1485207609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/72_tn.1485207609.jpg Наука и Технологии Теперь пожарный может по воде добираться до места происшествия, а затем подлетать к пожару с брандспойтом

Пожарные в Дубае научились летать (видео)

Сегодня, 10:00

Теперь пожарный может по воде добираться до места происшествия, а затем подлетать к пожару с брандспойтом


Служба гражданской обороны Дубая показала в работе систему пожаротушения "Дельфин". С ее помощью пожарный может по воде сначала добираться до места происшествия, а затем подлетать к пожару с брандспойтом.

"Дельфин" состоит из двух элементов — гидроцикла и флайборда. Второй представляет собой доску, которая выбрасывает мощные струи воды и благодаря этому парит в воздухе. В демонстрационном видео пожарный подплывает к мосту и, взлетев, тушит горящий автомобиль. Система "Дельфин" может также использоваться для тушения пожаров на судах и прибрежных домах.

 
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