Разработчики показали странный фотоаппарат с 16 камерами

При создании крайне необычного устройства под названием Light L16 – единственного фотоаппарата с 16 камерами – была поставлена цель получить качество фото, сравнимое с "зеркалками", но в формфакторе обычной "мыльницы".

Этот странный гаджет начал свою жизнь, как краудфандинговый проект в 2015 году, но, как это часто бывает с вещами с Kickstarter и Indiegogo, до финальной версии разработчики добрались только сейчас.

В L16 стоит пять камер с 28-миллиметровыми (в пересчете на ЭФР) широкоугольными объективами с апертурой f/2, пять с 70-миллиметровыми объективами, имеющими такую же апертуру и шесть 150-миллиметровых телеобъективов с f/2,4. Все это объединяется в одно устройство с общим разрешением 52 мегапикселя. По сравнению с предыдущими версиями изменено положение вспышки и скруглена одна из граней фотоаппарата.

В Light говорят, что новых заказов пока принимать не будут. Вместо этого компания сфокусируется на поставках камер к людям, которые поддержали проект еще в 2015 году.