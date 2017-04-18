Разработчики показали странный фотоаппарат с 16 камерами

Сегодня, 09:12

Light L16 призван объединить преимущества "зеркалок" и "мыльниц"

Разработчики показали странный фотоаппарат с 16 камерами

При создании крайне необычного  устройства под названием Light L16 – единственного фотоаппарата с 16 камерами –  была поставлена цель получить качество фото, сравнимое с "зеркалками", но в формфакторе обычной "мыльницы".

Этот странный гаджет начал свою жизнь, как краудфандинговый проект в 2015 году, но, как это часто бывает с вещами с Kickstarter и Indiegogo, до финальной версии разработчики добрались только сейчас. 

В L16 стоит пять камер с 28-миллиметровыми (в пересчете на ЭФР) широкоугольными объективами с апертурой f/2, пять с 70-миллиметровыми объективами, имеющими такую же апертуру и шесть 150-миллиметровых телеобъективов с f/2,4. Все это объединяется в одно устройство с общим разрешением 52 мегапикселя. По сравнению с предыдущими версиями изменено положение вспышки и скруглена одна из граней фотоаппарата.

light-l-16-camera-final-version-2

В Light говорят, что новых заказов пока принимать не будут. Вместо этого компания сфокусируется на поставках камер к людям, которые поддержали проект еще в 2015 году.

light-l-16-camera-final-version_01
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Источники:

SlashGear, gagadget.com

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