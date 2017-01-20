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Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7 http://www.segodnya.ua/img/article/7902/41_main.1484923546.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/41_tn.1484923546.jpg Наука и Технологии Поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 выступали две фирмы

Samsung выяснил причину возгораний Galaxy Note 7

Сегодня, 16:47

Поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 выступали две фирмы

Samsung закончила расследование о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Фото: AFP
Samsung закончила расследование о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Фото: AFP

Нестандартный размер аккумулятора стал причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщила южнокорейская компания Samsung, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, официальный отчет от компании будет опубликован в понедельник, 23 января. Тем не менее уже известно, что, по данным Samsung, частые возгорания смартфонов вызвал нестандартный размер батарейки. Это приводило к ее перегреву и затем — к возгоранию самого девайса.

Отмечается, что поставщиками аккумуляторов для Galaxy Note 7 выступали две фирмы: филиал компании — Samsung SDI — и гонконгская Amperex Technology.

В Samsung посчитали, что проблемы связаны с батарейками от Samsung SDI, и начали отзывать устройства по всему миру. По данным газеты, число смартфонов, вернувшихся обратно к Samsung, составило около 2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Samsung потерял 17 млрд долларов из-за взрывающихся смартфонов.
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