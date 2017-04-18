Сооснователь Apple Возняк дал прогноз на будущее: города в пустынях, жизнь без врачей и заселение Марса

Компания Apple будет успешно работать и в 2075 году, наряду с Google с Facebook, заявил создатель компьютеров Apple I и Apple II Стив Возняк

К 2075 года люди будут жить в "умных городах", построенных в пустынях, перенесут на Марс тяжелую промышленность и смогут обходиться без врачей, сообщил сооснователь компании Apple Стив Возняк в преддверии трехдневной конференции Comic-Con, которая пройдет в следующие выходные в Сан-Франциско и будет посвящена теме "Будущее человечества: где мы будем в 2075 году", передает "Гордон" со ссылкой на USA Today.

По словам Возняка, пустыни могут быть идеальным местом для городов будущего, построенных с нуля. В них не будет жилищных проблем, люди будут передвигаться между куполообразными структурами, а специальные костюмы помогут им выходить наружу.

Важную роль в жизни людей будет играть искусственный интеллект, уверен сооснователь Apple. "Прямо как сцена из фильма "Особое мнение", когда люди взаимодействовали со всякими умными стенами и другими поверхностями для совершения покупок, общения и развлечений", – говорит Возняк. По его мнению, новые технологии позволят людям проводить самодиагностику и отказаться от врачей.

Он уверен, что через 50 лет люди колонизируют Марс. По его мнению, Земля будет местом для жизни, а Марс – для тяжелой промышленности.

При этом Возняк уверен, что обнаружить внеземные цивилизации к этому времени не удастся. "Попробовать стоит, но особых надежд у меня нет", – отметил он.

По мнению Возняка, компания Apple будет успешно работать и в 2075 году, наряду с Google с Facebook.

Стив Возняк – американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple. В середине 1970 в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II.