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SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9 (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/90_main.1484424639.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/90_tn.1484424639.jpg Наука и Технологии Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе

SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9 (видео)

Сегодня, 22:10

Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе


Первая ступень ракеты Falcon-9, запущенной в субботу с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане в штатном режиме, сообщила SpaceX.

"Первая ступень только что приземлилась согласно инструкциям", – написала компания в своем Твиттере.

Прямая трансляция запуска и приземления велась на сайте SpaceX.com под заголовком "Миссия Iridium-1". Как сообщается, развертывание одноименного спутника на орбите произойдет примерно через час после старта с базы ВВС США.

Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Площадка в момент катастрофы была пуста, и пострадавших не было. Ракета должна была доставить на околоземную орбиту израильский спутник.

Ранее сообщалось, что стала известна сумма потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9.
США, ракета, ракеты, SpaceX

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