SpaceX сообщила об успешном запуске Falcon-9 (видео)
Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе
Первая ступень ракеты Falcon-9, запущенной в субботу с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане в штатном режиме, сообщила SpaceX.
"Первая ступень только что приземлилась согласно инструкциям", – написала компания в своем Твиттере.
Прямая трансляция запуска и приземления велась на сайте SpaceX.com под заголовком "Миссия Iridium-1". Как сообщается, развертывание одноименного спутника на орбите произойдет примерно через час после старта с базы ВВС США.
Это первый запуск Falcon-9 после аварии 1 сентября 2016 года, когда ракета частной американской компании SpaceX взорвалась на стартовом комплексе на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида, США).
Площадка в момент катастрофы была пуста, и пострадавших не было. Ракета должна была доставить на околоземную орбиту израильский спутник.
Ранее сообщалось, что стала известна сумма потерь SpaceX Илона Маска от первой аварии Falcon 9.
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