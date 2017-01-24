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Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора с сохранением номера http://www.segodnya.ua/img/article/7907/88_main.1485166354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/88_tn.1485166354.jpg Наука и Технологии В Украине началась подготовка к внедрению технологии MNP, которая позволит менять мобильного оператора без смены номера телефона  

Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора с сохранением номера

Сегодня, 07:55

В Украине началась подготовка к внедрению технологии MNP, которая позволит менять мобильного оператора без смены номера телефона

 

Менять операторов без смены нормера украинцы смогут в этом году. Фото. 07J.RU
Менять операторов без смены нормера украинцы смогут в этом году. Фото. 07J.RU

В Украине начали внедрять технологию MNP. Заработать она должна уже в этом году. 

Для того чтобы сменить оператора абоненту придется подать заявку новому оператору. При этом нужно будет предупредить и прежнего. Только после рассмотрения заявки оператор будет сменен. Чтобы не возникло путаницы с тем, на какого оператора звонит абонент, до соединения он услышит голосовое сообщение, если оператор окажется другим.

Скорее всего, услуга будет платной, но пока неизвестно подробностей. В "Киевстар" отмечают, регулятор сначала должен разработать условия расчетов между самими операторами.

"Пока прогнозов по изменению тарифов нет. Сначала телекомрегулятор должен разработать нормативные документы о взаиморасчетах между операторами, которые учтут предоставление услуги MNP. Но, как считает компания, тарифы должны быть доступны для клиентов, которые хотят воспользоваться услугой", – рассказали "Сегодня.ua" в "Киевстар".

"Украина является едва ли не единственной европейской страной, где до сих пор недоступна услуга. Мы наконец-то приступили к внедрению услуги переноса номеров при смене оператора. Согласно утверждённому календарному плану, внедрение услуги MNP будет завершено не позднее 6-го апреля 2017 года", – заявил гендиректор " ЭС АЙ ЦЕНТР" Сергей Еремин.

В Украине о возможности смены оператора с сохранением номера говорят с 2015. Тендер на внедрение технологии в 2016 году выиграла "Диалинк", несмотря на то, что ее услуги бы обошлись стране в 72 млн грн – хотя были и предложения в два раза выгодней. После разбирательств Антимонопольного комитета Украины, победителем тендера стала компания "Эс Ай Центр", которая предложила 32 млн грн. С того времени начались судебные тяжбы, финалом которой стало отклонение 11 января 2017 года апелляционной жалобы "Диалинк".
мобильная связь, оператор, киевстар, сим-карта

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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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