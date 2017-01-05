Странный эксперимент: бабочку заставили управлять автомобилем (видео)

Ученые из Исследовательского центра передовых наук и технологий при Токийском университете построили контролируемую запахом машину, который управляет тутовый шелкопряд. Как вы можете увидеть в ролике, шелкопряд идет по висящему в воздухе шару по направлению к привлекающему его запаху. Робомашина отслеживает движения шара с помощью оптических сенсоров и едет в том же направлении.

Согласно Science Magazine, бабочки довольно неплохо справились с управлением автомобиля, хотя и ездили по довольно странным траекториям.

Было совершено семь попыток с семью разными водителями, и насекомые постоянно направляли машину в сторону феромонов, причем также хорошо, как еще 10 шелкопрядов, которые свободно и самостоятельно дошли до источника запаха по земле. Пешеходы опережали водителей на машинах в среднем на две секунды, так как водители пару раз закладывали круговые виражи.

Потенциальным применением такого рода технологии может быть отслеживание запахов для распознавания наркотиков или опасных химических протечек. Конечно, бабочки за машинах совершенно не готовы к езде за пределами лаборатории, но эти исследования могут положить начало для разработки роботов, обнаруживающих определенные запахи и контролируемых живыми существами с острым обонянием.