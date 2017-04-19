Студент создал в коробке от пиццы робота, поражающего жертв лазером

Робот распознает лица и направляет лазерную указку прямо в глаза жертве

19-летний студент одного из американских университетов Майкл Ривз построил необычного робота, единственной функцией которого является ослепление лазером любого, кто оказывается в его поле "зрения".

Робот разместился в коробке из-под пиццы. Программное обеспечение написано на языке C#, для распознавания лиц использована стандартная база данных, а устройство ориентации включает в себя веб-камеру, пару сервоприводов и лазерную указку.

Результаты свой научной работы Майкл Ривз запечатлел на видео, продемонстрировав, как нелегко уберечь свои глаза от лазерного луча созданного им робота.

