Студенты получили шанс сварить пиво на Луне

Группа студентов из Калифорнийского университета в Сан-Диего, предложившая сварить пиво на Луне, вышла в финал конкурса Lab2Moon. Его победители смогут отправить свой эксперимент на естественный спутник Земли на аппарате индийского стартапа TeamIndus, говорится в пресс-релизе университета, – сообщает N+1.

TeamIndus стала одной из пяти команд, получивших миллион долларов в рамках конкурса Google Lunar XPRIZE. Согласно условиям этого конкурса, участники должны спроектировать, построить и отправить на Луну космический аппарат, способный провести мягкую посадку, проехать по поверхности не менее полукилометра и передать на Землю фото и видео в высоком разрешении. Призовой фонд премии составляет 30 миллионов долларов, 20 из которых достанутся первой команде, выполнившей заданные условия. Команды, предоставившие наиболее реалистичные проекты, получили по миллиону долларов на их осуществление.

Аппарат TeamIndus должен отправиться к Луне 28 декабря 2017 года. Получив грант от Google Lunar XPRIZE, команда учредила собственный конкурс для студентов Lab2Moon, победителям которого предоставят возможность отправить свой эксперимент на этом аппарате. Из 3000 участников в финал конкурса прошли 25 проектов.

По замыслу калифорнийских студентов, их эксперимент должен показать, способны ли дрожжи выжить и обеспечить ферментацию в условиях низкой гравитации. В случае успеха это позволило бы рассчитывать на грибки как на потенциальный источник биоинженерных веществ и пищевых продуктов в ходе будущих космических путешествий.

Для реализации эксперимента студенты разработали специальную трехкамерную капсулу. Одну из камер планируется заполнить приготовленным на Земле суслом (смесью воды и солода), во второй будут находиться дрожжи. По прибытии на Луну клапан между этими капсулами откроется, позволив их содержимому смешаться. Количество ингредиентов и размеры камер подобраны так, чтобы процессы ферментации и газирования шли одновременно без выделения лишнего углекислого газа. После окончания этих процессов откроется клапан третьей камеры, куда должны осесть остатки дрожжей.

Капсула для приготовления пива. Фото: UC San Diego

Контроль хода ферментации планируется проводить не по плотности, как это делается на Земле с участием ее гравитации, а по давлению в капсуле — она оборудована соответствующими датчиками.

Как пишет Gizmodo, для эксперимента был выбран сорт дрожжей HotHead, устойчивый к неблагоприятным факторам окружающей среды и способный к ферментации в интервале температур от 16 до 38 градусов Цельсия.

Отбор победителей из числа финалистов Lab2Moon будет проводиться международным жюри в Бангалоре в марте 2017 года. Участники должны будут к этому времени предоставить окончательные прототипы своего экспериментального оборудования.

"Исследование дрожжей — это один из самых крутых экспериментов для проведения на лунной поверхности, и я уверен, что его авторы имеют все шансы на победу в Lab2Moon", — заявил куратор студентов Сиддхеш Наик (Siddhesh Naik).

Ранее международная группа ученых выяснила, что подходящая музыка может значительно улучшить субъективное восприятие вкуса пива. А американские исследователи нашли этому напитку необычное применение — его предложили использовать для подготовки улиток к эвтаназии при проведении экспериментов.