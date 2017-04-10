ТОП-10 удивительных видов оружия будущего

В подборке "Популярной Механики" — 10 видов оружия будущего, которое, мы надеемся, никогда не придется применять.



Бессмертный синтетический организм. Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) взялось за амбициозный проект под названием Biodesign. Сочетая методы инженерии с биологическими и химическими технологиями, ученые планируют вывести синтетические организмы, способные жить вечно. Эти искусственные существа генетически запрограммированы на бессмертие. "Выключить" их будет возможно с помощью ручного управления. Какими еще функциями должны обладать эти организмы, не сообщается, но то, что проект получает миллионы долларов от Пентагона, предполагает, что бессмертные существа заменят солдат-людей на поле боя.

Магнитное гидродинамическое взрывное устройство (MAHEM) — очередная безумная идея DARPA. Этот вид оружия будет способен пробивать любую броню противника, даже если последний находит в танке или в БТР, за счет использования жидкого металла. Звучит как эпизод из фантастического блокбастера, но представители DARPA уверяют, что боеголовка данного оружия будет более точной, лучше контролируемой и, как следствие, гораздо более эффективной, чем ее предшественники.

Лазер на свободных электронах (FEL) используется сегодня в научных целях — для других, в частности, военных задач лазеру не хватает мощности. Но ВМС США это не останавливает: за последние 10 лет выделялись миллионы долларов на разработку FEL в качестве оружия противовоздушной и противоракетной обороны. Его особенность заключается в возможности автоматически менять длину волны — это позволит улучшить результат с учетом погодных условий и изменений характеристик цели.

Высокоэнергетичная лазерная система обороны (HELLADS) — новая лазерная система, разработку которой Пентагон доверил DARPA. Предполагается, что эта небольшая, но невероятно мощная установка сможет перехватывать и уничтожать огонь противника. Лазер способен вызывать локальные повреждения в ракете, из-за которых она теряет способность наведения на цель или же вовсе разрушается.

Рельсотрон, или рельсовая пушка, разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих: два параллельных электрода ("рельсы") подключены к источнику мощного постоянного тока, между рельсами размещается электропроводная масса, замыкающая электрическую цепь, которая и приобретает ускорение благодаря силе Лоренца. Сами снаряды (естественно, разрушительной силы) будут запускаться с невероятной скоростью, доходящей до 2,4 км/сек.

Corner Shot Launcher — установка для выстрела из-за угла. Сгибающийся ствол, с одной стороны которого расположена камера, а с другой экран, позволяет прицеливаться, не подвергая себя риску получить пулю в голову, выглядывая из укрытия.

Насекомые-киборги MEMS, возможно, в корне изменят традиции жанра шпионских романов: теперь разведданные смогут собирать насекомые, оснащенные микромеханической системой. Устройство будет внедряться в живое существо на ранних стадиях его развития (когда насекомое находится в коконе или в стадии куколки), программируя его на сбор информации или на обнаружение взрывчатых веществ.

Тихое оружие DREAD, используя вместо пороха электрическую энергию, будет лишено таких привычных для огнестрельного оружия эффектов, как отдача и громкий выстрел. Главная боевая характеристика пулемета DREAD — возможность совершать 120 тысяч оборотов в минуту, словно центрифуга, бесшумно производя огромное количество выстрелов.

Беспилотный самолет Aurora Excalibur, способен взлетать и приземляться вертикально, как вертолет, развивая скорость более 720 км/час. Все это делает Aurora Excalibur универсальным с точки зрения использования — самолету не нужна взлетно-посадочная полоса и он управляется с земли, не подвергая риску жизнь пилота.

Гранатометный комплекс XM-25 уже использовался в боевых действиях, но остается оружием будущего. XM-25 — компьютеризированный 25-мм гранатомет с электронным управлением. В снаряд встроен вычислительный блок, который отрабатывает и время, и дистанцию, заданные при программировании взрыва. Перспективы XM-25 не только в этом сращивании компьютерной и боевой техники, но и в универсальности оружия.