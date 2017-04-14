Toyota создала гаджет для помощи частично парализованным людям

Система Welwalk предназначена для ношения на одной ноге для пациентов, получивших паралич одной стороны тела из-за удара или вследствие инфекционных заболеваний

Компания Toyota представила новое роботизированное устройство для ног, предназначенное для помощи частично парализованным людям, – сообщает "Популярная Механика". Система Welwalk WW-1000 состоит из моторизованной механической рамы, которая устанавливается на ногу человека ниже колена. Пациенты могут практиковать пешие прогулки с использованием устройства на специальной беговой дорожке, которая помогает поддерживать стабильное положение в пространстве.

Согласно заявлению Toyota Motor Corp., сотня таких приборов будет сдана в аренду медицинским учреждениям Японии в конце этого года. Устройство обойдется клинике недешево: стартовый взнос составит $9000,а а ежемесячные выплаты — $3200.

Эйити Сайто, доктор медицины и исполнительный вице-президент Fujita Health University поясняет, что система Welwalk предназначена для ношения на одной ноге для пациентов, получивших паралич одной стороны тела из-за удара или вследствие инфекционных заболеваний.

В качестве демонстрации участник эксперимента закрепил прибор на бедре, колене, лодыжке и ступне, после чего наглядно продемонстрировал его потенциал на беговой дорожке. Мотор помогал сгибать и разгибать колено, а тело поддерживала ременная страховка. Медицинский персонал осуществлял контроль системы с помощью сенсорного экрана.

Японские автомобилестроители, к слову, разрабатывают робототехнику и для других целей. К примеру, гуманоидный бот Asimo из Honda Motor Co может бегать и танцевать, разливать напитки и вести простые беседы, в то время как WelWalk — это больше система, использующая роботизированные элементы, а не автономный робот. По словам Сайто, прибор и в самом деле крайне эффективен в качестве терапии и помогает пациентам восстанавливаться в разы быстрее, так что затраты будут весьма оправданы.

Подобные проекты сейчас активно развиваются во всем мире. Аккумуляторный экзоскелет с батарейным питанием, изготовленный израильским производителем ReWalk Robotics, позволяет людям, пользующимся инвалидной коляской, стоять вертикально и даже ходить. Тосиюки Исобе, главный исследовательский директор Toyota, отмечает, что Welwalk отражает стремление компании применять робототехнику в медицине и других сферах социального обеспечения, а не просто ради развлечения. Компания также построила R2-D2-подобную машину, получившую название Human Support Robot, чья механическая рука может помочь людям с ограниченными физическими возможностями переместиться на кровать.