Ученые нашли останки невероятного создания возрастом 500 миллионов лет (видео)

Во время раскопок в Британской Колумбии на фауне сланцев Берджесс ученые открыли ископаемые останки червя возрастом 500 миллионов лет. Названное Ovatiovermis cribratus, вновь открытое животное было всего несколько сантиметров в длину и кормился, фильтруя воду. Он размахивал конечностями, привлекая к себе небольших жертв. Принимая во внимание его невероятную древность и уникальные физические характеристики, ученые говорят, что это один из самых ранних примеров членистоногих, – передает "Популярная Механика" со ссылкой на BMC Evolutionary Biology.

Лобоподии жили в раннем кембрийском периоде и известные своим червеподобным телом и щетинистыми конечностями. Как и остальные представители своего рода, Ovatiovermis cribratus насчитывал около 20−30 конечностей, но в отличие от других не имел защитных шипов.

Исследователи из Королевского музея Онтарио Жан-Бернар Карон и Седрик Ариа проанализировали пару найденных ископаемых, составив подробный план тела животного. В верхней части Ovatiovermis cribratus находились длинные и тонкие ножки, снабженные двумя рядами щетинок, нижняя же часть была толще и грубее, более похожей на корень. Животное было фильтратором, прикреплялось ко дну крючками и прочесывало воду в поисках еды своими передними конечностями.