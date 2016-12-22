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Ученые назвали новое полезное свойство солнечного света http://www.segodnya.ua/img/article/7817/11_main.1482332080.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/11_tn.1482332080.jpg Наука и Технологии Солнечный свет непосредственно активирует ключевые иммунные клетки, ускоряя их движение

Ученые назвали новое полезное свойство солнечного света

Сегодня, 03:00

Солнечный свет непосредственно активирует ключевые иммунные клетки, ускоряя их движение

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Солнечный свет позволяет не только синтезировать в организме витамин D, но и "заряжает" энергией Т-лимфоциты, играющие центральную роль в иммунной системе человека. Соответствующее открытие сделали ученые медицинского центра Джорджтаунского университета (США), сообщает портал EurekAlert.

В частности, они обнаружили, что низкие уровни синего света в солнечных лучах заставляют Т-клетки двигаться быстрее.

"Чтобы выполнить свою защитную функцию, им нужно как можно быстрее добраться до места проникновения инфекции и дать отпор, – поясняет руководитель исследования Джерард Ахерн. – Результаты нашей работы показывают, что солнечный свет непосредственно активирует ключевые иммунные клетки, ускоряя их движение".

Он также добавил, что если для производства витамина D требуется ультрафиолет, который может способствовать развитию рака кожи, то синий свет от солнца, а также от специальных ламп, является более безопасным.

Ученые выяснили, что ускорение Т-лимфоцитов связано с синтезом перекиси водорода, который в свою очередь активирует сигнальный путь, заставляющий их двигаться быстрее. Лейкоциты выделяют перекись водорода, когда чувствуют инфекцию, так они вызывают к месту опасности Т-клетки и другие клетки иммунной системы.

По словам Джерарда Ахерна, если в ходе дальнейших исследований не обнаружится противопоказаний в воздействии синего цвета на человека, это открытие может стать основой для разработки иммунной терапии.
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Источник:

Российская газета

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