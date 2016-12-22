Ученые назвали новое полезное свойство солнечного света

Солнечный свет позволяет не только синтезировать в организме витамин D, но и "заряжает" энергией Т-лимфоциты, играющие центральную роль в иммунной системе человека. Соответствующее открытие сделали ученые медицинского центра Джорджтаунского университета (США), сообщает портал EurekAlert.

В частности, они обнаружили, что низкие уровни синего света в солнечных лучах заставляют Т-клетки двигаться быстрее.

"Чтобы выполнить свою защитную функцию, им нужно как можно быстрее добраться до места проникновения инфекции и дать отпор, – поясняет руководитель исследования Джерард Ахерн. – Результаты нашей работы показывают, что солнечный свет непосредственно активирует ключевые иммунные клетки, ускоряя их движение".

Он также добавил, что если для производства витамина D требуется ультрафиолет, который может способствовать развитию рака кожи, то синий свет от солнца, а также от специальных ламп, является более безопасным.

Ученые выяснили, что ускорение Т-лимфоцитов связано с синтезом перекиси водорода, который в свою очередь активирует сигнальный путь, заставляющий их двигаться быстрее. Лейкоциты выделяют перекись водорода, когда чувствуют инфекцию, так они вызывают к месту опасности Т-клетки и другие клетки иммунной системы.

По словам Джерарда Ахерна, если в ходе дальнейших исследований не обнаружится противопоказаний в воздействии синего цвета на человека, это открытие может стать основой для разработки иммунной терапии.