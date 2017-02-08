Ученые назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Сегодня, 11:46

Ранее специалисты полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на 100 миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле. По их мнению, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2426-2460 миллионов лет назад.

К своим выводам ученые пришли, проведя датировку магматических пород из Южной Африки.

В исследованных образцах при помощи уран-свинцового метода авторы обнаружили химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, отвечающего, по мнению ученых, срокам наступления кислородной катастрофы.

В это время, примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом (полярные шапки распространялись почти до экватора), а гидросфера была практически изолирована от атмосферы.

Ранее ученые полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на 100 миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование. В работе, опубликованной в мае 2016 года в журнале Nature Geoscience, причиной обогащения кислородом атмосферы планеты геофизики назвали тектоническую активность.

Ранее сообщалось, что ученые нашли причину разворота магнитного поля Земли. Специалисты считают, что причиной этого является Южно-атлантическая аномалия, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили.
земля, катастрофа, ученые, планеты, катастрофы, исследование, планета, аномалия, обнаружили

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Земля. Фото: AFP

Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Сегодня, 11:42

Примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом 

Наука и Технологии

Ученые провели масштабное исследование. Фото: AFP

Ученые рассказали, когда Земля "перевернется"

5 Сентября 2016, 11:54

Специалисты изучили палеомагнитные и геохронологические данные за 375 миллионов лет

Мир

К 2030 году в мире начнет пропадать молодежь. Фото: severpost.ru

К 2030 году в мире начнет пропадать молодежь

13 Августа 2016, 04:25

Проблема затронет 30 стран мира

Здоровье

Фото: kapital-rus.ru

Ученые назвали главные причины преждевременного старения женщин

21 Января, 02:55

Участницам эксперимента были установлены специальные датчики, которые фиксировали активность женщин на протяжении суток

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования