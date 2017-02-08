Ученые назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле

Ранее специалисты полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на 100 миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование

Геологи назвали сроки наступления кислородной катастрофы на Земле. По их мнению, глобальное изменение состава атмосферы планеты произошло 2426-2460 миллионов лет назад.

К своим выводам ученые пришли, проведя датировку магматических пород из Южной Африки.

В исследованных образцах при помощи уран-свинцового метода авторы обнаружили химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере, отвечающего, по мнению ученых, срокам наступления кислородной катастрофы.

В это время, примерно 2,45 миллиарда лет назад, планета была почти полностью покрыта снегом и льдом (полярные шапки распространялись почти до экватора), а гидросфера была практически изолирована от атмосферы.

Ранее ученые полагали, что кислородная катастрофа произошла примерно на 100 миллионов лет позже, чем предполагает новое исследование. В работе, опубликованной в мае 2016 года в журнале Nature Geoscience, причиной обогащения кислородом атмосферы планеты геофизики назвали тектоническую активность.

Ранее сообщалось, что ученые нашли причину разворота магнитного поля Земли. Специалисты считают, что причиной этого является Южно-атлантическая аномалия, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили.