Ученые объяснили невозможность рано заснуть
Исследователи считают, что сдвиг времени сна вызван мутациями в гене CRY1
Американские и турецкие генетики установили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят ранее пробуждение, пишет издание New Scientist.
Исследователи считают, что сдвиг времени сна вызван мутациями в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов человека. Как подсчитали ученые, эта разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1,3 процента популяции современных европейцев.
Людям с мутациями в CRY1 следует придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах, советуют специалисты.
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