Ученые объяснили невозможность рано заснуть

Исследователи считают, что сдвиг времени сна вызван мутациями в гене CRY1

Американские и турецкие генетики установили одну из возможных причин того, что некоторые люди предпочитают поздно засыпать и не любят ранее пробуждение, пишет издание New Scientist.

Исследователи считают, что сдвиг времени сна вызван мутациями в гене CRY1, связанном с регуляцией циркадных ритмов человека. Как подсчитали ученые, эта разновидность единицы наследственности отвечает за проблемы со сном у примерно 1,3 процента популяции современных европейцев.

Людям с мутациями в CRY1 следует придерживаться режима дня, учитывающего сдвиг в циркадных ритмах, советуют специалисты.